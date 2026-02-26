Truffa aggravata ai danni di un’anziana: scatta un arresto nel salernitano

Il 24 febbraio, a Pontecagnano Faiano, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’arresto di G.E. per truffa aggravata ai danni di un’anziana.
La ricostruzione
Secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, la vittima veniva contattata telefonicamente da un sedicente dipendente della sua banca il quale, con il pretesto di dover tutelare i suoi investimenti, la convinceva a trasferire il proprio denaro su un altro conto corrente nonché a consegnare i propri preziosi in oro a un avvocato, che di li a poco si sarebbe presentato presso la sua abitazione.
Inoltre, la vittima, veniva contatta da un falso maresciallo dei Carabinieri, che la sollecitava a conformarsi alle indicazioni ricevute. Tale telefonata insospettiva la vittima che allertava i Carabinieri che individuavano l’indagato che nel frattempo aveva raggiunto l’abitazione della vittima.