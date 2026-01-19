Trovato in possesso di oltre 61 chili di hashish: nei guai 28enne

Nella giornata di sabato 10 gennaio, la Polizia di Stato di Salerno, attraverso investigatori della Squadra Mobile, ha tratto in arresto O.G., classe 1998, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno del traffico di droga nei territori dell’agronocerino, l’uomo è stato sorpreso all’interno di un box di sua proprietà, ubicato in una palazzina di via Alcide De Gasperi a Pagani, nel quale veniva rinvenuto un borsone contenente una cospicua quantità di hashish, per un peso lordo di 61 kg e 640 grammi.

Il rinvenimento della droga

Nel corso della perquisizione estesa alla persona e al veicolo in uso all’indagato, venivano recuperati ulteriori 97 gr. hashish, occultati nel calzino che il predetto indossava al piede sinistro, e 1.016 gr. custoditi all’interno del vano della portiera dell’autovettura in questione. Inoltre, a seguito di perquisizione presso l’abitazione di residenza, veniva rinvenuta, occultata all’interno di una busta di plastica riposta all’interno dell’armadio della camera da letto nella disponibilità dell’indagato, una somma di denaro pari a 8.950,00 euro.

Infine, oltre alla sostanza stupefacente e ai menzionati contanti, è stata sottoposta a sequestro l’ulteriore somma di denaro pari a 870 euro custoditi in un borsello che il fermato portava al seguito. All’esito dell’udienza di convalida, l’uomo veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. Il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato, al dettaglio, fino a 150.000 euro.