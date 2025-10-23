Troppi incidenti nel salernitano, i consigli e il bilancio del comandante Macarra

Sono tanti gli incidenti stradali verificatisi, negli ultimi tempi, nella provincia di Salerno. Basti pensare che solo nell’ultimo fine settimana, tra il Vallo di Diano e il Cilento, sono decedute tre persone a causa di incidenti drammatici avvenuti a Policastro Bussentino dove ha perso la vita Demetrio Lettieri di 29 anni, a Capaccio Paestum in cui ha perso la vita la settantenne Anna Palladino e ad Atena Lucana in cui è rimasta vittima Giovanna Boccia, di 85 anni.

Il punto del comandante Macarra

Sono solo gli ultimi nomi di una lungo, tragico elenco di persone che hanno trovato la morte sulla strada. Troppe tragedie che hanno portati alla nascita di comitati e associazioni di cittadini di tutto il territorio riunitisi per chiedere insieme, alle autorità competenti, di attivare tutte le misure per garantire maggiore sicurezza.

A fare il punto della situazione, offrendo tanti consigli utili per un utilizzo corretto e consapevole della strada, il Comandante della Polizia Stadale Salerno, Stefano Macarra.