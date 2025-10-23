Troppi incidenti nel salernitano, i consigli e il bilancio del comandante Macarra

Troppi incidenti, soprattutto nel weend sulle strade salernitane. Tre vittime soltanto nell'ultimo fine settimana. Parla il dirigente della Polizia Macarra

A cura di Alessandra Pazzanese

Sono tanti gli incidenti stradali verificatisi, negli ultimi tempi, nella provincia di Salerno. Basti pensare che solo nell’ultimo fine settimana, tra il Vallo di Diano e il Cilento, sono decedute tre persone a causa di incidenti drammatici avvenuti a Policastro Bussentino dove ha perso la vita Demetrio Lettieri di 29 anni, a Capaccio Paestum in cui ha perso la vita la settantenne Anna Palladino e ad Atena Lucana in cui è rimasta vittima Giovanna Boccia, di 85 anni.

Il punto del comandante Macarra

Sono solo gli ultimi nomi di una lungo, tragico elenco di persone che hanno trovato la morte sulla strada. Troppe tragedie che hanno portati alla nascita di comitati e associazioni di cittadini di tutto il territorio riunitisi per chiedere insieme, alle autorità competenti, di attivare tutte le misure per garantire maggiore sicurezza.

A fare il punto della situazione, offrendo tanti consigli utili per un utilizzo corretto e consapevole della strada, il Comandante della Polizia Stadale Salerno, Stefano Macarra.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Gelbison, presentato ufficialmente il nuovo allenatore Massimo Agovino

Ufficializzato il nuovo allenatore della Gelbison. Puglisi spiega anche le ragioni della…

Nuovo scuolabus per Vibonati, Borrelli: «Finanziato il mezzo»

L'annuncio del sindaco: «Nei prossimi mesi avremo uno scuolabus. Smentita per l'ennesima…

Elezioni regionali

Anche Libera in campo alle prossime regionali: «Una lista simbolica contro clientele, camorre e corruzione»

Con un flash mob Libera Campania presenta la sua lista simbolica: non…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79