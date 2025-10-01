Tromba marina: spettacolare al largo di Sapri, ma nessun danno sulla costa

Una tromba marina di notevoli dimensioni ha offerto uno spettacolo maestoso e, fortunatamente, innocuo, nella baia di Sapri nel pomeriggio di oggi, mercoledì primo ottobre.

Il fenomeno meteorologico, un imponente vortice che si è sviluppato sopra la superficie del mare, è stato avvistato da numerosi residenti che non hanno perso tempo ad immortalarlo.

Il vortice si è mantenuto in mare

Nonostante l’imponenza del fenomeno, sulla costa si può tirare un sospiro di sollievo. La tromba marina non si è mai avvicinata alla costa, dissolvendosi in sicurezza al largo.

“Il vortice ha attraversato la baia, ma è rimasto a distanza di sicurezza,” ha commentato un residente.

Non si registrano feriti né impatti su imbarcazioni, strutture costiere o attività balneari.