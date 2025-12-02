Tribunale di Vallo della Lucania: inaugurata la nursery “Rosa Barrella”

Il nome vuole rappresentare un simbolo di cura, ascolto e dedizione, valori che la Nursery intende portare avanti ogni giorno accogliendo i più piccoli

A cura di Chiara Esposito

Si è tenuta questa mattina, 2 dicembre 2025 alle ore 10:30, al primo piano del Tribunale, l’inaugurazione della nuova Nursery intitolata all’Avvocata e Giudice di Pace Rosa Barrella, figura stimata per professionalità, umanità e dedizione al servizio della giustizia.

L’iniziativa

L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso la costruzione di un ambiente giudiziario più moderno, inclusivo e attento alle esigenze delle famiglie.

Alla presenza delle più alte cariche del distretto giudiziario, la cerimonia si è aperta con gli interventi istituzionali del Presidente del Tribunale Vincenzo Pellegrino, del Procuratore Capo Francesco Rotondo, del Presidente COA Domenicoantonio D’Alessandro, Elena Guarino, Presidente CPO del Consiglio Giudiziario di Salerno e Katia Cardillo, Presidente ANM Sezione Distrettuale di Salerno.

La Nursery

Le autorità hanno sottolineato come la Nursery rappresenti non solo un servizio utile, ma anche un messaggio culturale forte: un Tribunale che riconosce i diritti di chi ogni giorno vive la giustizia conciliando tempi di lavoro e necessità familiari.

La decisione di intitolare la struttura a Rosa Barrella non è casuale. Avvocata e Giudice di Pace apprezzata per equilibrio, competenza e vicinanza alle persone, Barrella viene ricordata come una professionista capace di unire rigore giuridico e sensibilità umana.

Il suo nome vuole così rappresentare un simbolo di cura, ascolto e dedizione, valori che la Nursery intende portare avanti ogni giorno accogliendo i più piccoli.

