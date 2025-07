Tribunale di Lagonegro: è Romano Gibboni il nuovo Presidente, originario del Vallo di Diano

Si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo Presidente del Tribunale di Lagonegro, il Dottor Romano Gibboni.

La carriera

Originario del Vallo di Diano, Gibboni – classe 1961 – assume la guida amministrativa del tribunale lucano, succedendo al Dottor Luigi Pentangelo, nominato nel 2018. Magistrato di lunga esperienza e figura molto apprezzata nel mondo forense, Gibboni ha ricoperto in precedenza il ruolo di presidente della sezione Lavoro del Tribunale di Salerno. La sua nomina a Presidente del Tribunale di Lagonegro era stata approvata lo scorso febbraio dalla Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, segnando un importante momento di rinnovamento dirigenziale per l’istituzione.

Gli interventi

Durante la cerimonia – alla presenza di rappresentanti istituzionali come i prefetti di Salerno e Potenza, Francesco Esposito e Marilisa Magno, e la Presidente della Corte d’appello di Potenza, Gabriella Reillo – Gibboni ha espresso soddisfazione per l’incarico ricevuto. Ha sottolineato l’impegno che lo attende, in un contesto segnato dalla carenza di organico, ma anche lo spirito di collaborazione con cui intende affrontare il nuovo ruolo.

In un passaggio particolarmente sentito del suo intervento, il nuovo Presidente ha ricordato con orgoglio le sue origini valdianesi, evidenziando il profondo legame umano e affettivo che lo unisce a quel territorio.