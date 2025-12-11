Trentinara, tutto pronto per la festa di Santa Lucia con la processione della Luce: tanti gli eventi di beneficenza

Torna un evento dall'alto valore simbolico, tra fede, tradizione e anche beneficenza

A cura di Alessandra Pazzanese
Trentinara, Festa di Santa Lucia

Anche quest’anno la Parrocchia di Santa Maria Assunta di Trentinara, insieme al comune di Trentinara, ha organizzato la Festa di Santa Lucia, un evento dell’alto valore simbolico, ma che ha anche scopi benefici.

Il programma

Giunta alla sua XII Edizione, la Festa di Santa Lucia, inizierà proprio il 13 dicembre, a partire dalle ore 16:30 quando i partecipanti si raduneranno in Piazza Europa dove daranno il via alla rappresentazione “Il Coraggio luminoso di una ragazza”, seguirà il “Corteo della Luce” verso la Chiesa Madre e alle ore 18:00 si terrà la Santa Messa officiata da Don Eros Mastrogiovanni, con la benedizione del pane.

Tra divertimento e beneficenza

Dopo la celebrazione apriranno i mercatini di Santa Lucia nella piazza di Trentinara e ci sarà tanta animazione per bambini. Il 14 dicembre, invece, oltre ai mercatini e alla Santa Messa serale altri momenti di intrattenimento allieteranno l’attesa del Natale e si esibirà, presso la Chiesa Santa Maria Assunta, Peppe Cirillo in concerto, un evento a cura del Comune retto dal Sindaco, Rosario Carione. Non mancherà, in entrambe le serate, l’offerta gastronomica con taverne che proporranno i prodotti tipici del Cilento.

Gli eventi del 20 e 21 dicembre

Eventi saranno previsti anche per il 20 dicembre con il Cineforum, nella mattinata del 21 dicembre con la benedizione dei Bambinelli in Chiesa e il 5 gennaio con la tombolata a cura del Forum dei Giovani di Trentinara. Dal 1 dicembre al 30 gennaio, inoltre, si terrà la “raccolta degli occhiali usati” presso le Chiese di Santa Maria Assunta di Giungano e di Trentinara.

Il ricavato delle iniziative benefiche servirà a sostenere progetti a favore della Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo: Ricerca Malattie Genetiche Rare, Tumore al Seno e sostegno Reparto di Neonatologia (Allattiamo la vita); dell’associazione “VIDAS”: Casa sollievo bimbi Assistenza domiciliare e cure palliative pediatriche e a sostegno dei poveri della Nigeria.

La suggestiva processione della Luce

Antonietta Medugno, promotrice degli eventi benefici e della giornata di Santa Lucia che vedrà la sfilata della luce con una bambina vestita da Santa Lucia trasportata da un asinello per le vie del paese e seguita da angioletti e pastori e da canti natalizi, insieme al parroco Don Eros Mastrogiovanni, ha ringraziato i collaboratori delle varie iniziative e quanti parteciperanno.

Alessandra Pazzanese

