Trentinara guarda al futuro: tanti eventi in programma anche per l’inverno. A InfoCilento parla il sindaco, Carione

Tra novità e grandi ritorni, il sindaco Carione ha tracciato u bilancio sull'estate e i programmi per il futuro

A cura di Alessandra Pazzanese

E’ tempo di bilanci anche per il comune di Trentinara: durante i mesi estivi nel Comune, nonostante la mancanza della famosissima “Festa del Pane”, che ritornerà come annunciato mesi fa dal sindaco, Rosario Carione, non sono mancati i turisti e i visitatori.

Bilancio positivo per l’estate 2025

Grandissima, dunque, l’affluenza nel paese noto per le sue vie dell’amore, per la zipline “Cilento in volo”, per essere definito “la terrazza del Cilento”, per la terrazza sospesa nel vuoto e per le tante suggestioni che offre, numerosi anche gli eventi che hanno attratto centinaia di persone e con rinnovata fiducia e positività Trentinara progetta il futuro che sarà altrettanto ricco di eventi attrattivi e interessanti.

“E’ stata una splendida estate di naturale musicale, culturale e ricreativa, abbiamo condiviso un ricco calendario di eventi con tutte le associazioni del territorio e il Forum dei Giovani ha ridato vita ai “giochi rionali” che mancavano da un po’ di tempo, è stato un momento molto bello. Anche con la parrocchia si è creata una grande sinergia e tutta questa collaborazione ci consente di lavorare al meglio.

Il Comune guarda al futuro

Non ci fermiamo: qualche giorno fa abbiamo festeggiato i nostri nonni e ci stiamo già preparando per l’evento “Innamorati a Trentinara” ha annunciato il sindaco Carione, raccontando del grande evento che si terrà nel periodo invernale, nello specifico nella settimana di San Valentino, con un allestimento e tanti spettacoli dedicati all’amore in tutte le sue forme.

Carione, ai microfoni di InfoCilento, non ha mancato di raccontare del grande impegno dell’amministrazione e delle associazioni.

s
