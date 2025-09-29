Trentinara e Giungano: successo per il “Cilento Xtreme”, il festival degli sport estremi

Una vera e propria festa all'insegna della sportività e capace di valorizzare le bellezze paesaggistiche dei due luoghi che ben si prestano a questo tipo di attività

A cura di Alessandra Pazzanese

Si conferma un successo il “Cilento Xtreme”, il festival degli sport estremi che, durante il weekend appena trascorso, si è tenuto nei comuni di Trentinara e Giungano. Il Festival è stato ben accolto dalle amministrazioni comunali dei due paesi guidate, rispettivamente, da Rosario Carione e da Giuseppe Orlotti.

Alla scoperta delle bellezze paesaggistiche

Tantissimi gli appassionati di arrampicata e high-line che hanno regalato ai presenti scene da brivido: veri e propri professionisti degli sport estremi hanno attraversato la montagna camminando su una corda sospesa, tante attività anche per i visitatori più piccoli che hanno potuto provare l’arrampicata e tanti altri sport. Una vera e propria festa all’insegna della sportività e capace di valorizzare le bellezze paesaggistiche dei due luoghi che ben si prestano a questo tipo di attività. Ai microfoni di InfoCilento gli organizzatori Stefano Coppola e Diego Marino.

