Trentinara: Comune premia gli studenti meritevoli con delle borse di studio

C'è tempo fino al 15 novembre 2025 per fare richiesta. Ecco i requisiti

A cura di Antonio Pagano
Studenti

Anche quest’anno il Comune di Trentinara, guidato dal sindaco Rosario Carione, ha deciso di premiare gli studenti meritevoli del territorio comunale con delle borse di studio. Destinatari dell’iniziativa sono gli studenti universitari laureati e studenti che abbiano conseguito ottimi risultati sia all’esame di licenza media sia all’esame di stato (maturità) nell’anno scolastico 2024/25.

I requisiti

Le borse di studio sono rivolte agli studenti in possesso dei seguenti requisiti:  residenti nel Comune di Trentinara dall’inizio dell’anno scolastico/accademico cui la borsa di studio fa riferimento; aver conseguito il Diploma di Laurea con una votazione da 106 a 110/lode; che nell’anno scolastico di riferimento non abbiano frequentato da ripetenti l’anno di corso relativoalla richiesta di borsa di studio ed abbiano conseguito all’Esame di Stato una votazione compresa tra 96 e 100; che nell’anno scolastico di riferimento non abbiano frequentato da ripetenti l’anno di corso relativo alla richiesta di borsa di studio ed abbiano conseguito all’Esame di Licenza Media una votazione pari a 10.

Come fare richiesta

Le domande, da redigere sul modello in distribuzione presso gli uffici comunali, devono essere presentate all’Ufficio protocollo del Comune entro il termine del 15 novembre 2025. I richiedenti dovranno corredare la richiesta con le generalità complete dello studente e con l’indicazione dell’università o della scuola presso cui il titolo è stato conseguito.

Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato a mezzo assegno circolare, non trasferibile, emesso a favore del beneficiario, o di chi esercita la potestà genitoriale, consegnato al momento della cerimonia di assegnazione.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Candele defunti

Almanacco del 2 Novembre: oggi si commemorano i defunti

Il 2 novembre 1975 Pier Paolo Pasolini viene assassinato: l’Italia perde una…

Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 2 novembre: Luna favorevole per gli amici del Toro. Ariete, avere energia da vendere

Ecco cosa ci riservano le stelle per la giornata di domani

Novembre

Novembre è arrivato: ecco le curiosità del nuovo mese tra fede, tradizioni e il culto dei Defunti

Novembre, l'undicesimo mese, si apre con Ognissanti e la Commemorazione dei Defunti.…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79