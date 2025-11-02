Trentinara: Comune premia gli studenti meritevoli con delle borse di studio

Anche quest’anno il Comune di Trentinara, guidato dal sindaco Rosario Carione, ha deciso di premiare gli studenti meritevoli del territorio comunale con delle borse di studio. Destinatari dell’iniziativa sono gli studenti universitari laureati e studenti che abbiano conseguito ottimi risultati sia all’esame di licenza media sia all’esame di stato (maturità) nell’anno scolastico 2024/25.

I requisiti

Le borse di studio sono rivolte agli studenti in possesso dei seguenti requisiti: residenti nel Comune di Trentinara dall’inizio dell’anno scolastico/accademico cui la borsa di studio fa riferimento; aver conseguito il Diploma di Laurea con una votazione da 106 a 110/lode; che nell’anno scolastico di riferimento non abbiano frequentato da ripetenti l’anno di corso relativoalla richiesta di borsa di studio ed abbiano conseguito all’Esame di Stato una votazione compresa tra 96 e 100; che nell’anno scolastico di riferimento non abbiano frequentato da ripetenti l’anno di corso relativo alla richiesta di borsa di studio ed abbiano conseguito all’Esame di Licenza Media una votazione pari a 10.

Come fare richiesta

Le domande, da redigere sul modello in distribuzione presso gli uffici comunali, devono essere presentate all’Ufficio protocollo del Comune entro il termine del 15 novembre 2025. I richiedenti dovranno corredare la richiesta con le generalità complete dello studente e con l’indicazione dell’università o della scuola presso cui il titolo è stato conseguito.

Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato a mezzo assegno circolare, non trasferibile, emesso a favore del beneficiario, o di chi esercita la potestà genitoriale, consegnato al momento della cerimonia di assegnazione.