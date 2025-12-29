Trent’anni di musica e devozione: il Coro Polifonico di Foria di Centola festeggia il trentennale

Trent’anni di attività rappresentano molto più di un semplice anniversario; sono il racconto di una comunità che ha saputo restare unita attraverso il linguaggio universale della musica. Il Coro Polifonico di Foria di Centola si appresta a celebrare questo importante traguardo con un evento che promette di emozionare il pubblico e onorare una tradizione decennale.

Riprendendo la celebre massima di Sant’Agostino, “Chi canta prega due volte”, la corale ha scelto di festeggiare il proprio trentennale con un concerto che mette al centro il legame indissolubile tra arte e spiritualità. Un percorso iniziato tre decenni fa e che oggi continua a essere un punto di riferimento culturale per l’intero territorio cilentano.

Dettagli dell’evento a Foria di Centola

L’appuntamento è fissato per domani, 30 dicembre, alle ore 19:00. La cornice scelta per l’occasione è la suggestiva Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Foria di Centola, in provincia di Salerno. Il concerto del 30° Anniversario non sarà solo una rassegna di brani polifonici, ma un momento di condivisione per ringraziare chi, nel corso degli anni, ha sostenuto e fatto parte di questa realtà musicale.

Un invito alla cittadinanza

Il Coro Polifonico invita tutta la cittadinanza e gli appassionati di musica sacra a partecipare a questa serata speciale. In un periodo dell’anno dedicato alla riflessione e alla vicinanza, le voci della corale offriranno un’occasione unica per immergersi in un’atmosfera di pace e bellezza, celebrando trent’anni di “armonia e fede” che hanno segnato la storia della comunità di Centola.