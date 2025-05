Treni, lavori sulla linea Tirrenica Sapri-Lamezia: modifiche alla circolazione

Modifiche alla circolazione ferroviaria dalle 20 di sabato 24 alle 10 di domenica 25 sulla linea Tirrenica, tratta Sapri-Lamezia, e dalle 14 di sabato 24 alle 10 di domenica 25 fra Cosenza e Paola, per consentire i lavori di potenziamento tecnologico programmati da Rete Ferroviaria Italiana nella stazione di Paola. Alcuni treni AV delle relazioni Reggio Calabria-Milano/Torino/Venezia e Sibari-Bolzano subiranno cancellazioni parziali.

Le info utili

I treni Intercity 550 e 561 della relazione Reggio Calabria-Roma subiranno cancellazioni parziali nella tratta Lamezia Terme – Sapri e variazioni d’orario. Previsto servizio bus sostitutivo nella tratta soppressa. I treni Intercity 552 e 555 della relazione Reggio Calabria-Roma e i treni Intercity Notte 1962 e 1963 della relazione Siracusa/Palermo – Milano subiranno variazioni d’orario. I treni Intercity Notte delle relazioni Siracusa/Palermo – Roma Termini e Reggio Calabria – Torino (e relativi bus programmati in orario) saranno soppressi nella notte 24/25 maggio.

Bus sostitutivo

Regionale ha riprogrammato il servizio con bus dedicati fra Cosenza e Paola, fra Paola e Lamezia Terme e fra Paola e Sapri. I bus della tratta Paola – Sapri non potranno effettuare le fermate di Acquafredda, Maratea e Marina di Maratea, per la chiusura della SS18 a causa di una frana.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma bus.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.