Trasporto illegale di esplosivi: denunciato un uomo nel salernitano

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto alla vendita e al trasporto illegale di materiale esplodente, la Polizia di Stato, con personale del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo per trasporto di esplosivi non autorizzati.

L’operazione

In particolare, nel pomeriggio di ieri 30 dicembre, gli operatori notavano, nei pressi di un esercizio commerciale dedito alla vendita di articoli pirotecnici, un furgone che, dopo aver caricato alcuni cartoni, si allontanava rapidamente dal posto.

Insospettiti, gli agenti decidevano di seguire il mezzo e di procedere al controllo. A seguito dell’identificazione del conducente, cittadino italiano residente in provincia di Milano, all’interno del vano di carico del furgone venivano rinvenuti numerosi articoli pirotecnici del tipo “batterie”, per un totale di 18 pezzi, tutti appartenenti alla categoria F2.

Dai successivi accertamenti emergeva che il quantitativo complessivo di materiale trasportato presentava un contenuto esplosivo netto (NEC) pari a circa 11 kg, superiore al limite massimo consentito dalla normativa vigente, fissato in 5 kg.

Il provvedimento

Il materiale pirotecnico veniva pertanto sottoposto a sequestro penale e, gli esplosivi sequestrati sono stati affidati in custodia giudiziale temporanea a una ditta specializzata, così come disposto dal Pubblico Ministero competente.

L’attenzione della Polizia di Stato resta particolarmente elevata in vista dell’imminente periodo di Capodanno, durante il quale saranno ulteriormente intensificati i controlli sul territorio al fine di prevenire e contrastare la detenzione, la vendita e il trasporto illegale di materiale pirotecnico, a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza dei cittadini.