Trasporto illecito di animali: Polizia Stradale di Eboli denuncia un 47enne

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Salerno ha denunciato un cittadino italiano che effettuava un trasporto in violazione delle disposizioni sulla protezione degli animali.

L’operazione

In particolare, un individuo di anni 47 della provincia di Salerno è stato denunciato dalla Polizia Stradale di Eboli per la violazione della sanzione accessoria stabilita con sentenza di condanna passata in giudicato, in quanto, nonostante fosse stato interdetto dall’esercizio delle imprese fino al 2028, nel 2024 ha costituito una ditta individuale operante nel settore del commercio all’ingrosso di animali vivi.

Il provvedimento

Nell’ambito di tale attività l’uomo, alla guida di un autocarro, è stato sottoposto a controllo dagli agenti impegnati in un servizio di vigilanza stradale e, in mancanza di documento di trasporto, non è stato possibile stabilire la provenienza e la destinazione degli animali, alcuni dei quali sono risultati privi di marchio auricolare.

Accertate le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto, il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e sanzionato amministrativamente, mentre il bestiame è stato sottoposto a sequestro e affidato in custodia.