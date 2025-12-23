Tragedia tra Polla e Sant’Arsenio: morto Pasquale Lombardi dopo un mese di agonia

Lutto nel Vallo di Diano per la scomparsa di Pasquale Lombardi, l’uomo coinvolto nel drammatico incidente stradale avvenuto lo scorso 13 novembre. Dopo oltre un mese di ricovero in condizioni critiche, Lombardi è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nello scontro, lasciando nel dolore le comunità locali che avevano seguito con apprensione il suo decorso clinico.

La dinamica del tragico incidente

Il sinistro si era verificato lungo l’arteria stradale che mette in collegamento i comuni di Polla e Sant’Arsenio. Secondo le ricostruzioni, Pasquale Lombardi si trovava alla guida della propria vettura quando, per cause che restano ancora oggetto di indagine, il veicolo è entrato in collisione con un trattore, finendo sotto il mezzo agricolo.

L’impatto è stato estremamente violento. Immediato è stato l’intervento del personale sanitario, che ha trasferito l’uomo d’urgenza in ospedale. Fin dal primo momento, il quadro clinico è apparso gravissimo, portando a un ricovero durato settimane durante le quali Lombardi ha lottato tra la vita e la morte.

Comunità in lutto tra Polla e Sant’Arsenio

La notizia del decesso si è diffusa velocemente tra i cittadini di Polla e Sant’Arsenio. Per più di un mese, le due comunità erano rimaste in attesa di segnali positivi, sperando in un miglioramento che purtroppo non è avvenuto. Il lungo periodo di agonia ha tenuto il territorio con il fiato sospeso, manifestando un forte sentimento di vicinanza alla famiglia della vittima.

Proseguono le indagini delle autorità

Gli inquirenti stanno portando avanti tutti gli accertamenti necessari per stabilire con precisione l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Restano da chiarire i fattori che hanno causato la perdita di controllo del veicolo e il successivo impatto con il mezzo agricolo.