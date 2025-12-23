Tragedia tra Polla e Sant’Arsenio: morto Pasquale Lombardi dopo un mese di agonia

Pasquale Lombardi non ce l'ha fatta: l'uomo è deceduto dopo il grave incidente tra Polla e Sant’Arsenio. Indagini in corso sulla dinamica dello scontro

A cura di Ernesto Rocco
Incidente Polla - Sant'Arsenio

Lutto nel Vallo di Diano per la scomparsa di Pasquale Lombardi, l’uomo coinvolto nel drammatico incidente stradale avvenuto lo scorso 13 novembre. Dopo oltre un mese di ricovero in condizioni critiche, Lombardi è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nello scontro, lasciando nel dolore le comunità locali che avevano seguito con apprensione il suo decorso clinico.

La dinamica del tragico incidente

Il sinistro si era verificato lungo l’arteria stradale che mette in collegamento i comuni di Polla e Sant’Arsenio. Secondo le ricostruzioni, Pasquale Lombardi si trovava alla guida della propria vettura quando, per cause che restano ancora oggetto di indagine, il veicolo è entrato in collisione con un trattore, finendo sotto il mezzo agricolo.

L’impatto è stato estremamente violento. Immediato è stato l’intervento del personale sanitario, che ha trasferito l’uomo d’urgenza in ospedale. Fin dal primo momento, il quadro clinico è apparso gravissimo, portando a un ricovero durato settimane durante le quali Lombardi ha lottato tra la vita e la morte.

Leggi anche:

Montesano sulla Marcellana celebra memoria e identità con la mostra dei Calendari “Radici” 1996–2025

Comunità in lutto tra Polla e Sant’Arsenio

La notizia del decesso si è diffusa velocemente tra i cittadini di Polla e Sant’Arsenio. Per più di un mese, le due comunità erano rimaste in attesa di segnali positivi, sperando in un miglioramento che purtroppo non è avvenuto. Il lungo periodo di agonia ha tenuto il territorio con il fiato sospeso, manifestando un forte sentimento di vicinanza alla famiglia della vittima.

Proseguono le indagini delle autorità

Gli inquirenti stanno portando avanti tutti gli accertamenti necessari per stabilire con precisione l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Restano da chiarire i fattori che hanno causato la perdita di controllo del veicolo e il successivo impatto con il mezzo agricolo.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Salerno, lungomare

Sangue sul lungomare di Salerno: accoltellato un uomo

A lanciare l’allarme e chiedere l'intervento di forze dell'ordine e ambulanze del…

Olevano sul Tusciano, nascondeva droga nella macchinetta del caffè: arrestato

Oltre alla sostanza stupefacente, sono stati sequestrati anche un bilancino elettronico di…

Mercato

Gestione mercati natalizi: Sala Consilina sceglie la linea del dialogo ed evita le polemiche

Mercato di Sala Consilina: soppresso il 25 dicembre e posticipato al 2…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.