Grave incidente sulla strada tra Polla e Sant’Arsenio, auto finisce sotto un trattore: grave un uomo

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale Teggiano- Polla, nel tratto compreso tra Polla e Sant’Arsenio. Un uomo di San Pietro al Tanagro di 55 anni, è rimasto ferito mentre era alla guida della sua automobile che ha impattato violentemente contro un trattore.

I soccorsi

Sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto a prestare le prime cure al conducente dell’auto, gravemente ferito, per poi trasportarlo all’ospedale di Polla.

Sul luogo del sinistro anche gli agenti della polizia municipale del comando di Polla per ricostruire la dinamica del sinistro ed i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina.

L’uomo è ricoverato all’ospedale pollese, la prognosi è riservata.