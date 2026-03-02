Cronaca

Tragedia all’alba a Eboli: un uomo è stato ritrovato privo di vita in Piazza della Repubblica intorno alle ore 6 del mattino

Indagini in corso sull'episodio, indagano le forze dell'ordine. La vittima sarebbe di cittadinanza indiana e senza fissa dimora

Antonio Elia
Eboli, Piazza della Repubblica

È stato rinvenuto senza vita nelle prime ore del mattino di oggi, intorno alle 6:00, il corpo di un uomo in Piazza della Repubblica. A fare la tragica scoperta sono stati i Carabinieri della locale Stazione, intervenuti sul posto dopo una segnalazione.

La vittima

La vittima è stata identificata come Badhan Sameer, cittadino di nazionalità indiana, nato il 18 gennaio 1986. Formalmente residente a Montoro (AV), l’uomo viveva da tempo in condizioni di estrema marginalità, senza una fissa dimora sul territorio comunale. La sua situazione era già nota alle autorità. Negli ultimi mesi, la Polizia Municipale di Eboli, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune, aveva seguito il caso con attenzione, effettuando diverse segnalazioni e proponendo soluzioni di accoglienza presso strutture protette e centri di assistenza. Tuttavia, il 40enne aveva sempre rifiutato ogni forma di ricovero o supporto istituzionale, scegliendo di continuare a vivere in strada. Non erano mancate, nel tempo, le segnalazioni da parte di cittadini preoccupati per le sue condizioni. Più volte l’uomo era stato visto dormire profondamente sulle panchine cittadine, anche durante giornate caratterizzate da clima rigido o condizioni meteo avverse.

La ricostruzione dell’accaduto

Nella mattinata odierna, purtroppo, per i militari intervenuti non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Secondo una prima ipotesi, la morte sarebbe riconducibile a cause naturali o alle difficili condizioni di vita all’aperto. Saranno comunque gli accertamenti di rito a chiarire con precisione le cause della morte.
La vicenda riporta l’attenzione sul tema della marginalità sociale e sulle difficoltà di intervenire efficacemente nei casi in cui le persone rifiutano percorsi di assistenza e protezione.

