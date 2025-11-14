Tragedia a Sessa Cilento, anziano muore travolto da un albero durante lavori di taglio

Tragedia nelle campagne del comune di Sessa Cilento, in località Pagliarole, al confine con il comune di Omignano, dove un uomo di 82 anni ha perso la vita mentre era impegnato nel taglio di un albero. Per motivi ancora in corso di accertamento, il tronco si è improvvisamente sbilanciato, finendo per travolgerlo.

L’allarme e i soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Vallo e l’automedica, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le autorità competenti stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. L’uomo era molto conosciuto nella comunità locale dove la notizia della sua morte si è diffusa velocemente.

I precedenti

Purtroppo questo non è il primo incidente che si verifica durante lavori in campagna. Nelle scorse settimane un uomo era rimasto gravemente ferito nei terreni tra Roccadaspide e Castel San Lorenzo mentre lavorava in un fondo agricolo, cadendo da un albero. Un episodio simile era accaduto nelle campagne di Ceraso alcuni giorni prima.