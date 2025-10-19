Paura tra Roccadaspide e Castel San Lorenzo, uomo cade da un albero: soccorso in eliambulanza

Diverse le ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita

A cura di Alessandra Pazzanese

Erano circa le 11:00 di questa mattina quando un elisoccorso è intervenuto nell’area montana tra Roccadaspide e Castel San Lorenzo per soccorrere un uomo caduto da una pianta di ulivo.

I fatti

L’uomo, del posto, si stava dedicando alla raccolta delle olive quando, per cause accidentali, è caduto riportando diversi traumi.

L’elisoccorso ha sorvolato l’intera zona per individuarli e per organizzare il recupero del paziente vista la zona impervia.

I soccorsi

L’uomo è stato trasportato presso l’ospedale di Vallo della Lucania per poi essere trasferito presso l’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno per tutte le cure del caso.

Diverse le ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita.

