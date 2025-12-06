Tragedia a Montesano: storico barbiere di 65 anni muore investito allo Scalo

Incidente mortale a Montesano sulla Marcellana: perde la vita un 65enne, storico barbiere del posto

Dramma nella comunità di Montesano sulla Marcellana. Un incidente mortale si è verificato intorno alle ore 20:00, portando via una figura molto conosciuta in paese: uno storico barbiere di 75 anni.

La dinamica dell’incidente

Il sinistro è avvenuto all’altezza del bivio della frazione Scalo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato investito da un’autovettura mentre si trovava in strada.

L’impatto è stato violento e, purtroppo, per il 75enne non c’è stato nulla da fare. Il conducente del veicolo, un giovane del posto, si è immediatamente fermato per prestare soccorso e attendere l’arrivo delle autorità.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul luogo della tragedia sono giunti tempestivamente i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e i sanitari del 118. I militari hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’investimento e accertare eventuali responsabilità. La zona è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di rito e la gestione della viabilità.

Il dolore della comunità

La notizia della scomparsa del barbiere si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti i cittadini di Montesano.

