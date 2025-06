Tragedia a Montecorvino Pugliano: bambino di 11 anni trovato morto in casa

Una tragedia ha colpito la comunità di Montecorvino Pugliano con il ritrovamento del corpo senza vita di un ragazzino di appena 11 anni. La scoperta è avvenuta nella tarda serata di ieri, quando i familiari hanno trovato il piccolo sotto la doccia, nella sua abitazione. Nonostante i tentativi immediati di soccorso, ogni sforzo si è rivelato purtroppo inutile.

Le Indagini

Sul luogo del drammatico ritrovamento sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella di un malore improvviso. Per chiarire le cause del decesso, la magistratura ha già disposto l’autopsia. La salma del bambino è stata posta sotto sequestro in attesa degli accertamenti medico-legali.

Comunità sgomenta

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Montecorvino Pugliano. Un dolore profondo ha colpito la famiglia e quanti conoscevano il giovane.