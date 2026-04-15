Tragedia a Eboli: giovane trovato senza vita in un’abitazione sulla litoranea

Una profonda tragedia ha colpito la comunità di Eboli, dove un giovane di nazionalità straniera è stato trovato privo di vita all’interno di un’abitazione situata nei pressi della litoranea. A far scattare l’allarme è stato il proprietario dell’immobile il quale, insospettito dal prolungato silenzio e dall’assenza di segnali da parte dell’inquilino, ha richiesto l’intervento delle autorità.

L’intervento dei soccorsi e dei Carabinieri

All’arrivo sul posto, i Carabinieri della compagnia locale hanno rinvenuto il cadavere del ragazzo riverso accanto al letto. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che, nonostante i tentativi di soccorso e i primi accertamenti sul campo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Ipotesi malore: le indagini in corso

Secondo i primi rilievi effettuati dai militari, l’ipotesi più accreditata al momento è quella di una morte per cause naturali. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che il giovane sia stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato il tempo di chiedere aiuto.

Accertamenti sull’identità della vittima

Dopo i rilievi di rito, la salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale cittadino per essere sottoposta a un esame esterno. Attualmente, la vittima non è stata ancora ufficialmente identificata. Sono in corso ulteriori verifiche e indagini per chiarire con esattezza le circostanze del decesso e risalire alle generalità del ragazzo.