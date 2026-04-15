Cronaca

Tragedia a Eboli: giovane trovato senza vita in un’abitazione sulla litoranea

Dramma a Eboli, sulla litoranea: un giovane straniero è stato rinvenuto morto in casa. Ipotesi malore improvviso. Indagano i Carabinieri per l'identificazione

Antonio Elia
Ambulanza

Una profonda tragedia ha colpito la comunità di Eboli, dove un giovane di nazionalità straniera è stato trovato privo di vita all’interno di un’abitazione situata nei pressi della litoranea. A far scattare l’allarme è stato il proprietario dell’immobile il quale, insospettito dal prolungato silenzio e dall’assenza di segnali da parte dell’inquilino, ha richiesto l’intervento delle autorità.

L’intervento dei soccorsi e dei Carabinieri

All’arrivo sul posto, i Carabinieri della compagnia locale hanno rinvenuto il cadavere del ragazzo riverso accanto al letto. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che, nonostante i tentativi di soccorso e i primi accertamenti sul campo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Ipotesi malore: le indagini in corso

Secondo i primi rilievi effettuati dai militari, l’ipotesi più accreditata al momento è quella di una morte per cause naturali. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che il giovane sia stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato il tempo di chiedere aiuto.

Accertamenti sull’identità della vittima

Dopo i rilievi di rito, la salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale cittadino per essere sottoposta a un esame esterno. Attualmente, la vittima non è stata ancora ufficialmente identificata. Sono in corso ulteriori verifiche e indagini per chiarire con esattezza le circostanze del decesso e risalire alle generalità del ragazzo.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.