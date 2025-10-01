Tragedia a bordo del regionale Napoli–Sapri: uomo trovato privo vita, si indaga

Si tratterebbe di un 50enne originario del salernitano

A cura di Maria Emilia Cobucci

Il corpo di un uomo è stato rinvenuto privo di vita all’interno del treno regionale proveniente da Napoli e diretto a Sapri. Si tratterebbe di un 50enne originario del Salernitano.

La ricostruzione

Ad avvisare le forze dell’ordine sono stati gli ultimi passeggeri presenti sul convoglio che avrebbe terminato la sua corsa proprio nella stazione di Sapri.

Gli interventi

Presenti sui binari gli uomini della Polizia Ferroviaria per i dovuti rilievi del caso e i sanitari del 118. Quest’ultimi hanno cercato in tutti i modi di rianimate l’uomo, ma per il 50enne non c’è stato nulla da fare. Informata la Procura di Lagonegro, sul posto è atteso l’arrivo del magistrato di turno. Ancora ignote le cause che hanno provato al decesso dell’uomo.

Saranno solamente le indagini successive a stabilire cosa è accaduto. Nessuna limitazione alla circolazione dei treni.

