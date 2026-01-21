Torre Orsaia: tutto pronto per la seconda edizione del “Carnevale Intercomunale”

È tutto pronto per la seconda edizione del Carnevale Intercomunale, organizzato dalla Pro Loco di Torre Orsaia in stretta collaborazione con le Pro Loco Roccagloriosa e Monte Bulgheria APS.

Il programma

Tre le giornate che saranno dedicate alla festa più pazza e colorata dell’anno: il 14, 15 e 16 Febbraio. Mentre i temi di quest’anno, come svelato dagli organizzatori saranno: Indiani e Moulin Rouge. Due diverse ambientazioni che, come ogni Carnevale che si rispetti, offriranno al pubblico scenari meravigliosi e accattivanti.

“Prepariamoci a vivere un viaggio spettacolare tra piume, tamburi e spirito tribale da un lato, e luci, lustrini, can-can e atmosfera parigina dall’altro – dichiarano gli organizzatori – Due mondi opposti ma ugualmente affascinanti si incontrano per dare vita a un Carnevale travolgente, fatto di colori, musica ed emozioni”. Una grande festa che chiama a raccolta grandi e piccini per una tre giorni ricca di emozioni e divertimento.