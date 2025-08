Tornano le “Domeniche al Museo”, tra storia e cultura: ecco le attività nei Parchi Archeologici di Paestum e Velia

Come ogni prima domenica del mese, anche il 3 agosto, tornano la “Domeniche al Museo“, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura. Tante le attività previste per immergersi nella storia. Ci sarà, infatti, la possibilità di accedere gratuitamente al Museo Archeologico Nazionale di Paestum, al Parco Archeologico di Paestum e di Velia, dalle ore 8:30 alle ore 19:30 (con ultimo ingresso alle ore 18:30). Si potrà passeggiare tra i templi dorici di Paestum, salire sull’Acropoli di Velia e lasciarsi trasportare in un viaggio nel tempo, perfetto per arricchire e rendere indimenticabile il vostro soggiorno estivo.

Attività previste

Durante la giornata sono previste delle visite ai depositi del Museo di Paestum nelle ore 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00: un’occasione rara per ammirare reperti poco noti e scoprire storie affascinanti legate alla città antica. La prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 0828811023 o scrivendo a pa-paeve.promozione@cultura.gov.it.

Nel mentre alle ore 10:00 vi è Crinale degli Dei, un itinerario speciale che conduce nel cuore dell’Acropoli, tra resti monumentali e panorami che abbracciano la costa. Un momento ideale per chi vuole unire alla visita archeologica la bellezza di uno sguardo aperto sul territorio cilentano.

Inoltre, con il progetto “Paestum e Velia on the road”, è disponibile una navetta gratuita per tutti i visitatori che collega Paestum a Velia, rendendo ancora più facile esplorare questi due straordinari siti della Magna Grecia.

Per tutta la giornata sarà, come sempre, disponibile anche lo Zoom Uphill, il veicolo elettrico che permette a tutti, anche a chi ha difficoltà motorie, di raggiungere aree e punti panoramici altrimenti complessi da visitare.

Una domenica tra storia e cultura

Che tu sia in vacanza nel Cilento o residente in zona, questa è l’occasione per vivere un’esperienza diversa, respirando la storia tra il profumo del mare e il fascino dell’antico.