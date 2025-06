Torna la Vacanza del Sorriso. Il Cilento si prepara ad abbracciare i bimbi con patologie oncologiche

Tutto è pronto per accogliere le 20 famiglie di bimbi con patologie oncologiche beneficiarie della Vacanza del Sorriso ricreativa nel Cilento che si svolgerà dal 7 al 14 di giugno. Come ormai da 20 anni, ad ospitarle ci saranno i generosi operatori turisti di Capaccio Paestum, Agropoli e Castellabate, aderenti alla sessione “Magnifica”.

La solidarietà di operatori turistici, associazioni e aziende

Gli albergatori apriranno le camere dei loro hotels e villaggi per accoglierle e coccolarle. Mentre tante persone, comunità ed organizzazioni, capaccesi, agropolesi e di Castellabate, assieme a quelle di Trentinara, Prignano e Rutino, in varie misure e modalità, con tanto calore e una giusta discrezionalità, provvederanno a divertire e dilettare gli speciali vacanzieri con ogni forma di animazione e tanti momenti di ristoro e ricreatività.

Associazioni, pro loco, comitati, ditte e aziende, enti pubblici e istituzioni private, tutti assieme e ancora una volta, manifesteranno il loro spirito di accoglienza e ospitalità, in un modo unico ed esemplare, uniti dallo stesso intento che è quello di far sorride tanti bambini e tanti genitori offrendo loro un periodo di tranquillità e spensieratezza.

Il programma delle iniziative

Ad arricchire il percorso della Vacanza del Sorriso ci saranno anche le visite al Parco archeologico di Paestum, ai caseifici, ai centri storici dei borghi medievali e marinari, nonché, le attività più attese dai giovani vacanzieri come i voli in mongolfiera e la “Regata del Sorriso” in barche a vela organizzata dalla Lega Navale e dalla società di charter Veladream di Agropoli. Per mettere assieme e coordinare tutte queste persone e organizzazioni, alle quali si aggiungono ospedali e strutture socio- assistenziali di tutta Italia, famiglie prenotate e quelle pronte a fruire della Vacanza gratuita, occorre un complesso e qualificato lavoro di organizzazione, che prevede lo svolgimento di migliaia di telefonate a collaboratori e sostenitori, decine di incontri e riunioni con operatori e organizzazioni, centinaia di email e tanta pubblica relazione. In altre parole, le operazioni di segreteria e quelle sul campo svolte dai volontari dell’Associazione Cilento Verde Blu odv, sono simili e paragonabili a quelle di una importante agenzia di viaggio, un grande hotel e una rinomata impresa sociale, messi assieme.

Ma tutto lo sforzo organizzativo e il tempo trascorso ad occuparsi della Vacanza del Sorriso, da parte del direttivo e dei volontari, vengono alleggeriti dal pensiero che si sta operando per un grande progetto assistenziale e solidale e vengono neutralizzati quando si sentono le urla di gioia e felicità di un bambino che, da una camera del reparto di oncologia pediatrica, ha appena appreso dalla mamma a telefono con lo staff della Vacanza del Sorriso che ha la possibilità di fare una vacanza da sogno spensierata e divertente.