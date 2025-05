Torna la Strateggiano: la passeggiata tra i sentieri di Teggiano giunta alla 30esima edizione

Tutto pronto a Teggiano per la 30esima edizione della Strateggiano, evento organizzato dalla Pro Loco Teggiano, guidata dal presidente Biagio Matera, in programma domani, domenica 1° giugno.

Un appuntamento diventato tradizione – fanno sapere dalla Pro Loco -, reso possibile anche grazie al sostegno di chi crede nella valorizzazione del territorio.

Il programma

Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 8:00 nella frazione Pantano, alle 8:30 l’iscrizione e il ritiro di pettorina, cappello e adesivo. La passeggiata avrà inizio alle 9:00, con ritorno a Pantano alle ore 12:00 per il ritiro dei premi. Il percorso, di circa 6 chilometri, porterà i partecipanti ad attraversare i sentieri naturalistici di Teggiano, in un itinerario pensato per essere accessibile a tutti.

Le info utili

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Teggiano e le associazioni locali. Tutte le informazioni sono reperibili presso la sede, il sito internet e la pagina facebook della Pro Loco Teggiano.