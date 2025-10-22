Torna Il Villaggio di Babbo Natale: quest’anno al Cilento Outlet

Il Babbo Natale d’Italia arriva al Cilento Outlet con la sua casa da sogno.

A cura di Comunicato Stampa
Casa di Babbo Natale

Il Cilento Outlet si prepara a trasformarsi in un luogo da fiaba con l’atteso evento “Il Villaggio di Babbo Natale”, in programma dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026. Un’occasione unica per vivere la magia del Natale in un contesto suggestivo, pensato per grandi e piccini.

La casa di Babbo Natale

All’interno del centro, completamente vestito a festa con spettacolari luminarie natalizie, i visitatori potranno immergersi in un vero e proprio mondo incantato:

• La Casa di Babbo Natale, tra le più grandi d’Italia e interamente in legno, dove gli elfi accompagneranno i bambini alla scoperta della Stanza degli Elfi, della Fabbrica dei Giocattoli e della Stanza di Babbo Natale, regalando emozioni indimenticabili fino all’incontro con il protagonista più atteso.
• L’Ufficio Postale di Babbo Natale, dove i piccoli potranno scrivere e imbucare la propria letterina.
• La pista di pattinaggio sul ghiaccio ecologica, un’attrazione per tutta la famiglia.
• Luna Park, Carosello, per un divertimento senza età.
• Area food con proposte golose e un’ampia offerta di shopping natalizio grazie ai numerosi store del centro.

A rendere ancora più speciale l’esperienza sarà la presenza di un Babbo Natale d’eccezione, selezionato come “Babbo Natale d’Italia” nel 2021 e ospite in diverse trasmissioni televisive.

Il Cilento Outlet

Il Cilento Outlet, con i suoi oltre 4.500 posti auto, aree dedicate alla sosta dei bus turistici, spazi ampi e servizi per l’accoglienza, rappresenta la cornice ideale per trascorrere una giornata all’insegna della magia natalizia.

Info e prenotazioni

L’ingresso alla Casa di Babbo Natale è soggetto a prenotazione obbligatoria.

Tutti i dettagli e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito ufficiale: www.laveracasadibabbonatale.it

