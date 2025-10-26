Torchiara: fondi in arrivo per interventi all’impianto sportivo “PalaCilento”

Il Comune di Torchiara, guidato dal sindaco Massimo Farro, è risultato beneficiario di un contributo per la progettazione territoriale pari a € 23.966,44; l’Ente ha deciso di destinare le risorse per la progettazione esecutiva dell’intervento di valorizzazione ed efficientamento energetico dell’impianto sportivo “Palacilento”, per lo sviluppo dello sport e l’inclusione sociale.

Il progetto

Il progetto che ha un importo complessivo (lavori e somme a disposizione) di € 1.000.000,00, prevede interventi finalizzati a garantire idonee opere di efficientamento energetico e risparmio energetico dell’impianto sportivo “Palacilento” di Torchiara. La copertura finanziaria dell’intervento è assicurata con i fondi ministeriali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021, a valere sui fondi di “Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale”.

Il fondo

I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono impegnare le risorse per la redazione di progetti di studi fattibilità tecnica economica, definitivi ed esecutivi, purché coerenti con gli obiettivi del Fondo.

Le proposte devono essere utili a realizzare almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione verde dell’economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la coesione economica, l’occupazione, la produttività, la competitività, lo sviluppo turistico del territorio, la ricerca, l’innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale, nonché il miglioramento dei servizi per l’infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani e ad accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.