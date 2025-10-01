Torchiara, 7 anni e talento nel pianoforte: Nicola Di Cunto super all’International Piano Competition

Di Cunto si è guadagnato il secondo posto nella categoria Junior A con un repertorio musicale che ha sorpreso la giuria e incantato l’intera platea presente

A cura di Manuel Chiariello
Nicola Di Cunto, prodigio Torchiara

È proprio vero che con il talento ci si nasce. Basterebbe chiedere conferma a Nicola Di Cunto, 7 anni e secondo classificato al prestigiosissimo International Piano di Minerbio. Nicola, originario di Torchiara, ha dimostrato tutte le sue capacità al pianoforte nella rassegna internazionale iniziata lo scorso 28 settembre e in programma fino al 4 ottobre.

Un giovane talento

Di Cunto si è guadagnato il secondo posto nella categoria Junior A con un repertorio musicale che ha sorpreso la giuria e incantato l’intera platea presente. Dall’interpretazione di “Mickey Mouse” del maestro M.Schmitz a “The Lake” di A. Rowley, Nicola ha messo in mostra tutto il suo talento.

Una vera e propria passione quella per il pianoforte che studia dall’età di quattro anni, guidato dall’esperienza della maestra Maryna Hnidtsova di Matera. Un grande orgoglio anche per la sua Torchiara.

