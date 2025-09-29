Tiroide sotto controllo: 80 visite tra San Rufo e San Pietro al Tanagro nella nuova tappa di “Oltre le Barriere”

Prevenzione in primo piano sabato mattina nei comuni di San Rufo e San Pietro al Tanagro, dove ha fatto tappa lo screening gratuito delle patologie tiroidee promosso dalla Cooperativa sociale “L’Opera di un Altro”, all’interno del progetto territoriale “Oltre le Barriere”.

L’importanza della prevenzione

L’iniziativa ha visto l’adesione di 80 cittadini, che si sono sottoposti a test ematochimici (TSH, FT3, FT4) e a ecografie tiroidee, grazie alla collaborazione del team infermieristico di Biochimica Centro Analisi Cliniche di Padula, affiancato dai medici Nestore Rossi e Pierdomenico Di Benedetto. L’obiettivo è duplice: intercettare precocemente disfunzioni della tiroide e rendere la prevenzione accessibile a tutti, soprattutto nei piccoli centri, dove l’accesso ai controlli specialistici è spesso più complesso. Fondamentale il supporto delle amministrazioni comunali, che hanno accolto e sostenuto il progetto: per San Rufo il sindaco Michele Marmo, per San Pietro al Tanagro il sindaco Enrico Zambrotti, insieme all’assessore alle Politiche Sociali Elena Fiordispina e al vicesindaco Antonio Boffa.

La tappa rientra in un calendario più ampio di interventi che toccherà nelle prossime settimane i restanti comuni dell’Ambito S10: Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Pertosa, Polla, Sanza, Salvitelle e Sassano. Le nuove date dello screening saranno comunicate a breve. Nel frattempo, “Oltre le Barriere” conferma la propria missione: portare la salute dove serve, senza ostacoli né distanze.