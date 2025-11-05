Tirocini formativi alla Comunità Montana Vallo di Diano: accordo con l’Università di Salerno

L’accordo, consentirà agli studenti universitari di svolgere periodi di tirocinio presso la sede dell’Ente

Comunità Montana

La Giunta Comunitaria della Comunità Montana Vallo di Diano, guidata dal Presidente, Vittorio Esposito, ha approvato all’unanimità la convenzione con l’Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Studi Umanistici – per l’attivazione di tirocini di formazione e orientamento curriculare.

Un accordo per gli universitari

L’accordo, consentirà agli studenti universitari di svolgere periodi di tirocinio presso la sede dell’Ente, con l’obiettivo di agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di favorire l’alternanza tra studio e attività pratiche.

La Comunità Montana, in qualità di soggetto ospitante, accoglierà tirocinanti in base alle proprie disponibilità organizzative, offrendo loro un contesto formativo utile all’acquisizione di competenze tecniche e professionali.

Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Ateneo salernitano agirà come soggetto promotore, curando l’attivazione e il monitoraggio dei progetti formativi.

