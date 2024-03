Camerota: ok ad attività di tirocinio curriculare per gli studenti di Unisa

Il Comune di Camerota, guidato dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, ha approvato uno schema di convenzione per lo svolgimento di tirocini e stage curriculari di studenti iscritti all'Università degli Studi di Salerno, con sede a Fisciano.

Le attività

Il tirocinio consiste in un periodo di formazione a completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo che non si configura come un rapporto di lavoro. L'Università assegna per ogni tirocinante un tutor accademico, quale responsabile didattico organizzativo dello svolgimento del tirocinio. Il soggetto ospitante individua un tutor interno, incaricato di seguire il percorso formativo dello stesso e di attestarne le attività svolte.

Gli obiettivi

L'Ente intende autorizzare l'attivazione di tirocini, quale momento importante del ciclo di studi e del suo completamento in ambito curriculare, ritenendo che la conoscenza diretta del mondo del lavoro possa migliorare le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego. Il Comune aveva pertanto avanzato la richiesta di stipula di una convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari con l'Ateneo salernitano.