“Il Dialetto di Sant’Arsenio”: presentato il libro di Enrico Coiro che raccoglie le parole in vernacolo

Grande successo di pubblico all’Auditorium “G. Amabile” di Sant’Arsenio per la presentazione del libro firmato dall’architetto Enrico Coiro, dal titolo “Il dialetto di Sant’Arsenio”. Il volume rappresenta una preziosa raccolta delle tradizioni e delle parole del vernacolo santarsenese, alcune ancora in uso tra le persone più anziane, altre ormai dimenticate dai giovani. Un’opera fondamentale per la cultura locale, da conservare nelle biblioteche personali e condividere con le nuove generazioni, affinché possano conoscere la storia, i volti e i personaggi che hanno contribuito alla sua formazione.

Enrico Coiro, sostenuto dall’associazione culturale “Luigi Pica”, dal Comune di Sant’Arsenio e dalla Banca e Fondazione Monte Pruno, ha attirato centinaia di spettatori all’Auditorium, con un’affluenza record riservata solo alle occasioni più sentite dalla comunità di Sant’Arsenio e del Vallo di Diano. La presentazione, guidata dal giornalista Geppino D’Amico, ha offerto al pubblico un viaggio attraverso la storia e i personaggi della cultura santarsenese. Le relazioni degli illustri professori emeriti dell’Unisa, Rosa Troiano e Sebastiano Martelli, hanno arricchito ulteriormente la serata, culminando nelle conclusioni dell’autore Enrico Coiro, figura di spicco non solo nel campo dell’architettura, ma anche nella scrittura teatrale e musicale.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera, la musica del talentuoso gruppo “I Mercadante” e la lettura di alcuni testi delle commedie in vernacolo santarsenese enunciati di Mariarosa Coiro e Pasquale Ammaccapane i quali hanno raccolto i sentiti applausi del numeroso pubblico presente. L’evento ha ricevuto i saluti e il sostegno di importanti personalità locali, come Aldo Rescinito, presidente dell’associazione “Luigi Pica”, Donato Pica, sindaco di Sant’Arsenio, Carla Coiro, presidente dell’Uni3 di Sant’Arsenio e Michele Albanese, Direttore Generale della Banca Monte Pruno e Presidente della Fondazione Monte Pruno. Una serata indimenticabile, che ha saputo unire cultura, tradizione e divertimento per il pubblico presente.