Tg e Tg Sport InfoCilento 17 gennaio 2025

Eccellenza, il Santa Maria alla prova Castel San Giorgio: trasferta a Buccino per la Battipagliese

Senza alcuna opportunità di rifiatare, il campionato d’Eccellenza è di nuovo protagonista dopo il turno infrasettimanale di mercoledì. La prima formazione a scendere in campo sarà la Battipagliese che, in quel di Buccino, sfiderà i rossoneri in una gara che si preannuncia entusiasmante. Le gare Le zebrette, dopo il pari indolore nel derby con l’Ebolitana, […]