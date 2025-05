Terremoto: disagi sulla linea ferroviaria in Cilento

Si moltiplicano i disagi anche nel Cilento e nell’intera provincia di Salerno a causa dell’ultima scossa di terremoto che ha colpito nella tarda mattinata odierna l’area dei Campi Flegrei, nel napoletano, con una forza di magnitudo 4.4.

Disagi e ritardi per i pendolari

Molti i ritardi ravvisati lungo la linea Tirrenica che collega il Cilento alle stazioni di Salerno e Napoli. In diversi casi si è verificata anche la soppressione dei convogli. Tanti i pendolari e gli studenti che giornalmente usufruiscono della linea ferroviaria e che sono rimasti sui binari di Sapri, Vallo della Lucania e Agropoli a seguito dei ritardi e delle cancellazioni dei treni, segnalate proprio nelle ore più frequentate delle stazioni ferroviarie Cilentane.

Le cause

A determinare i forti ritardi sono stati i controlli che gli addetti ai lavori hanno dovuto effettuare lungo la linea Tirrenica per accertare che il bradisismi non abbia causato seri danni alla linea ferroviaria. Non è la prima volta che centinaia di pendolari sono costretti a cercare soluzioni alternative per fare rientro a casa.