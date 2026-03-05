Teodora Esposito, sarta di Agropoli, trionfa al concorso regionale “Manichino d’Oro” e porterà la Campania a Roma

Teodora Esposito, sarta residente ad Agropoli, è stata proclamata vincitrice della selezione regionale del concorso “Manichino d’Oro“, la manifestazione nazionale dedicata all’eccellenza sartoriale italiana. La proclamazione è avvenuta nella suggestiva cornice del Castello Medievale di Caivano, dove la giovane campana ha saputo distinguersi per tecnica, stile e creatività. Grazie a questa vittoria, Teodora rappresenterà la Campania alla finale nazionale di Roma, prevista per la prima settimana di giugno. Un traguardo che premia anni di studio, dedizione e amore per un’arte antica e sempre più richiesta nel panorama internazionale.

L’Accademia Nazionale dei Sartori

L’Accademia, promotrice del concorso, è un’istituzione con oltre settant’anni di storia. La sua missione è formare i Maestri Sarti del futuro attraverso percorsi didattici completi, che uniscono: Tecnica sartoriale avanzata Ricerca stilistica Competenze manageriali, oggi indispensabili nel mercato globale Ogni corso è tenuto da Maestri Sarti Accademici con esperienza pluriennale e profonda conoscenza della tradizione italiana. Dal 2023, l’Accademia è affiancata da Vitale Barberis Canonico 1663, una delle aziende tessili più antiche al mondo, garanzia di qualità e innovazione.

Il concorso “Manichino d’Oro”

Il Manichino d’Oro rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel settore sartoriale. L’edizione campana, coordinata dal maestro Pino Peluso — delegato regionale e Segretario generale della World Federation of Master Tailors — ha visto la partecipazione di giovani talenti pronti a mettersi alla prova. Le candidate hanno affrontato due momenti fondamentali: Presentazione di un abito finito, manifesto della propria identità stilistica Realizzazione di un cartamodello in sede, basato su misure fornite al momento e da completare in tre ore La valutazione è avvenuta in totale trasparenza grazie a un sistema di codifica numerica che ha garantito imparzialità e rigore.

La vittoria della cilentana Teodora Esposito

Teodora ha conquistato la giuria grazie alla sua precisione millimetrica, alla cura dei dettagli e alla capacità di unire tradizione e modernità. “Sono onorata e contenta di rappresentare la Campania alle finali di Roma – ha dichiarato – ringrazio l’Accademia e gli accademici campani”. Accanto alla vincitrice, sono stati assegnati tre premi speciali: Sartoria — Domenico Femiano Stile — Francesco Lotito Disegno tecnico — Anna Pirone.

La storia di Teodora Esposito è un esempio di come talento, studio e passione possano trasformarsi in un percorso di eccellenza, a giovane sarta agropolese rappresenta, così, un orgoglio per tutta la Campania.