Attualità

Teodora Esposito, sarta di Agropoli, trionfa al concorso regionale “Manichino d’Oro” e porterà la Campania a Roma

Teodora rappresenterà la Campania alla finale nazionale di Roma, prevista per la prima settimana di giugno

Roberta Foccillo
Teodora Esposito

Teodora Esposito, sarta residente ad Agropoli, è stata proclamata vincitrice della selezione regionale del concorso “Manichino d’Oro“, la manifestazione nazionale dedicata all’eccellenza sartoriale italiana. La proclamazione è avvenuta nella suggestiva cornice del Castello Medievale di Caivano, dove la giovane campana ha saputo distinguersi per tecnica, stile e creatività. Grazie a questa vittoria, Teodora rappresenterà la Campania alla finale nazionale di Roma, prevista per la prima settimana di giugno. Un traguardo che premia anni di studio, dedizione e amore per un’arte antica e sempre più richiesta nel panorama internazionale.

L’Accademia Nazionale dei Sartori

L’Accademia, promotrice del concorso, è un’istituzione con oltre settant’anni di storia. La sua missione è formare i Maestri Sarti del futuro attraverso percorsi didattici completi, che uniscono: Tecnica sartoriale avanzata Ricerca stilistica Competenze manageriali, oggi indispensabili nel mercato globale Ogni corso è tenuto da Maestri Sarti Accademici con esperienza pluriennale e profonda conoscenza della tradizione italiana. Dal 2023, l’Accademia è affiancata da Vitale Barberis Canonico 1663, una delle aziende tessili più antiche al mondo, garanzia di qualità e innovazione.

Il concorso “Manichino d’Oro”

Il Manichino d’Oro rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel settore sartoriale. L’edizione campana, coordinata dal maestro Pino Peluso — delegato regionale e Segretario generale della World Federation of Master Tailors — ha visto la partecipazione di giovani talenti pronti a mettersi alla prova. Le candidate hanno affrontato due momenti fondamentali: Presentazione di un abito finito, manifesto della propria identità stilistica Realizzazione di un cartamodello in sede, basato su misure fornite al momento e da completare in tre ore La valutazione è avvenuta in totale trasparenza grazie a un sistema di codifica numerica che ha garantito imparzialità e rigore.

Leggi anche:

Caso Agropoli, La Porta rompe il silenzio: «Se anche la maggioranza dubita, i problemi sono reali»

La vittoria della cilentana Teodora Esposito

Teodora ha conquistato la giuria grazie alla sua precisione millimetrica, alla cura dei dettagli e alla capacità di unire tradizione e modernità. “Sono onorata e contenta di rappresentare la Campania alle finali di Roma – ha dichiarato – ringrazio l’Accademia e gli accademici campani”. Accanto alla vincitrice, sono stati assegnati tre premi speciali: Sartoria — Domenico Femiano Stile — Francesco Lotito Disegno tecnico — Anna Pirone.

La storia di Teodora Esposito è un esempio di come talento, studio e passione possano trasformarsi in un percorso di eccellenza, a giovane sarta agropolese rappresenta, così, un orgoglio per tutta la Campania.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Campidoglio, delegazione Pollica

Roma, al Campidoglio il convegno “Pianeta Acqua”: protagonista anche Pollica

Il territorio cilentano è stato citato come esempio di comunità che negli anni ha saputo coniugare tutela ambientale, sviluppo locale e valorizzazione delle risorse naturali

Mensa scolastica

Mensa scolastica di Sant’Arsenio, malori per alcuni bambini: ecco i primi risultati delle analisi

Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi, a fare il punto è il il sindaco Donato Pica

Furti Capaccio

Salerno, l’incubo dei furti continua: svaligiata casa in via Gonzaga mentre i proprietari dormono

Ennesimo furto in abitazione a Salerno: in via Gonzaga i ladri entrano dal balcone all'ultimo piano e rubano gioielli e valori mentre la famiglia dorme. Indaga la Polizia

Terremoto

Terremoti: in Campania formati 121 tecnici per la verifica dell’agibilità degli edifici dopo un sisma

Il percorso formativo si inquadra nella strategia complessiva di rafforzare la capacità di risposta nelle emergenze sismiche

Gardenia

Tornano le Gardenie dell’AISM nelle piazze italiane per sostenere la ricerca: ecco dove trovarle in provincia di Salerno

Torna l'appuntamento nelle piazze italiane, con le gardenie dell'Aism per sostenere la ricerca. Da venerdì e fino a domenica, ecco dove trovarle

Furti a Teggiano

Furti in abitazione: la Campania registra un incremento del 9,4%, Salerno resta stabile

A Salerno il fenomeno rimane sostanzialmente stabile: 760 furti nel primo semestre 2025 contro i 751 dello stesso periodo dell'anno precedente

Referendum

Referendum costituzionale 22–23 marzo: a Salerno l’iniziativa pubblica per il NO

L'incontro si terrà domani 6 marzo alle ore 15:00 presso il Salone "Feliciano Granati" della CGIL Salerno

UIL FPL

Grave carenza di personale al DEA Vallo della Lucania–Agropoli: a rischio i LEA e la tenuta dei servizi sanitari

Il Segretario Provinciale Michele Viciconte e il Segretario Generale Raffaele Giordano, a nome della UIL FPL – Segreteria Provinciale di Salerno, denunciano pubblicamente la gravissima e ormai insostenibile carenza di personale

Fp Cgil Salerno

Asl Salerno, a rischio centinaia di posti di lavoro: FP CGIL Salerno proclama lo stato di agitazione

Si terrà martedì 10 marzo alle ore 10:00, un'assemblea aperta a tutti i lavoratori presso la sede centrale dell'Asl di Via Nizza

Gennaro Maione

Consac, migliora il servizio idrico a Sassano grazie agli interventi sulla rete finanziati dal Pnrr

"La rete idrica migliorerà notevolmente", a dirlo il presidente Consac, Gennaro Maione e Domenico Rubino, sindaco di Sassano

Guardia di Finanza

Blitz contro il gioco illegale: sigilli a una barca di lusso nel porto di Sapri

Operazione della Guardia di Finanza a Sapri: sequestrata un'imbarcazione di lusso nel porto. Smantellata rete di slot illegali e frode fiscale da oltre 2,5 milioni

Gennaro Scognamiglio

Gasolio alle stelle, Unci AgroAlimentare: “Subito interventi contro le speculazioni o la pesca si ferma”

I pescatori e le imprese della filiera ittica aderenti all’Unci AgroAlimentare lanciano un appello al governo, chiedendo un rapido intervento risolutivo per gestire gli effetti negativi dell’improvviso e ingiustificato aumento del costo del gasolio