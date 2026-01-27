Tentato omicidio aggravato: 24enne dell’agro nocerino, estradato dalla Spagna, fermato dai Carabinieri

Nella nottata odierna, presso l’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino, i Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, a seguito dell’estradizione dalla Spagna, operata su mandato di Arresto Europeo, da personale della Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Roma, hanno notificato ed eseguito una ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere per “tentato omicidio aggravato”, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di un 24enne dell’Agro Nocerino- Sarnese.

L’operazione

Secondo la ricostruzione operata dai Carabinieri, allo stato condivisa dal G.I.P., l’indagato, in data 24 luglio 2024, in Striano, avrebbe esploso vari colpi d’arma da fuoco nei confronti di una persona all’interno di un’area mercatale. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunta innocente fino a sentenza definitiva.