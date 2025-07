Tentato furto in via Conche a San Pietro al Tanagro: ladri messi in fuga dalla proprietaria

Paura nella serata di giovedì 10 luglio in via Conche a San Pietro al Tanagro, dove si è verificato un tentato furto in abitazione. Intorno alle 22:30, ignoti hanno cercato di introdursi in una casa, ma il colpo è fallito grazie alla prontezza della proprietaria, che ha notato qualcosa di strano e ha messo in fuga i malviventi.

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri si erano già arrampicati fino al balcone del piano superiore, rompendo parte della struttura. La donna, accortasi del danno e insospettita dai rumori, ha iniziato a gridare, costringendo i ladri alla fuga.

I malviventi si sono dileguati a bordo di un’Audi nera, facendo perdere le loro tracce in direzione Sala Consilina. Non si sarebbero diretti verso Sant’Arsenio, forse consapevoli della presenza di telecamere di videosorveglianza e del maggior traffico veicolare su quel tratto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Al vaglio degli inquirenti ci sono anche eventuali immagini raccolte da sistemi di videosorveglianza nella zona.