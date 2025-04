Tentato furto a Sassano: ladri messi in fuga dall’allarme

Il fenomeno dei furti in abitazione continua a preoccupare il Vallo di Diano, con nuovi episodi che si susseguono negli ultimi mesi. Ieri sera, poco dopo le 22:00, un tentativo di furto è stato messo in atto in via Ascolese, nel comune di Sassano.

I fatti

I ladri, o forse un solo malvivente, hanno cercato di introdursi nell’abitazione di una coppia, forzando una tapparella. Tuttavia, la manomissione ha attivato il sistema di allarme, mettendo immediatamente in fuga i malfattori prima che riuscissero a entrare nell’abitazione. I proprietari, che si trovavano all’interno al momento dell’accaduto, hanno tentato di avvistare i ladri, ma senza successo.

Indagini in corso

Subito dopo, hanno allertato le forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto. Le indagini sono ora in corso per cercare di risalire ai responsabili del tentato furto.