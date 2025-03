Eboli, ancora furti: colpo in un bar sulla SS18

Non si placa l’allarme furti ad Eboli. Questa volta un colpo è stato registrato in località Cioffi, colpito un bar lungo la SS18. I malviventi sarebbero entrati in azione con fare deciso e in pochi minuti avrebbero portato via gratta e vinci e sigarette oltre alla cassa continua. I Carabinieri hanno fermato un 22enne di Palomonte.

Il colpo

Una azione rapida e studiata nei minimi dettagli messa a segno qualche istante prima che entrassero in funzione i dispositivi al nebbiogeno.

Mentre i malviventi si sono dati alla fuga con il bottino sul posto per espletare tutte le formalità di rito si sono portate le forze dell’ordine e i titolari dell’attività commerciale increduli e indignati.

I fatti si sono svolti nella popolosa frazione periferica di Cioffi lungo la Strada Statale 18, la trafficata arteria che attraversa la Piana del Sele con tutte le zone agricole e che collega Eboli con il Cilento ma anche con Salerno.

Questo ennesimo fatto di cronaca torna a incutere paura tra i residenti e i commercianti della zona.

Fatti simili si stanno registrando anche nelle zone limitrofe e le comunità locali sono in apprensione.