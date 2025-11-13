Tentato furto a Battipaglia, arrestato un uomo

Un tentativo di furto in un’attività commerciale a Battipaglia è stato sventato grazie alla tempestiva risposta dei Carabinieri. Nella giornata dell’11 novembre, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno tratto in arresto G.F., indagato per tentato furto.

L’attività delle forze dell’ordine

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 da parte di un cittadino. L’allarme ha permesso ai Carabinieri di intervenire rapidamente sul luogo del presunto crimine.

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, l’uomo è stato sorpreso in flagranza di reato. Il signor Fasulo stava cercando di forzare la porta d’ingresso di un esercizio commerciale con l’intento di introdursi all’interno per rubare.

L’immediato arrivo delle Forze dell’Ordine ha bloccato l’azione criminosa, impedendo il compimento del furto. L’indagato è stato arrestato e condotto in caserma per le procedure di rito, in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.