Rapina a mano armata a un distributore di carburante sulla Statale 18: indagini in corso

Attimi di apprensione nella serata di oggi a Pontecagnano Faiano, dove si è verificata una rapina ai danni di un distributore di carburante lungo la strada statale 18.

La ricostruzione

Ignoti, armati, si sono impossessati dell’incasso, circa 500 euro, minacciando il personale presente e tentando poi di darsi alla fuga prima dell’arrivo dei Carabinieri. L’episodio ha fatto scattare l’allarme, richiamando l’intervento delle forze dell’ordine. I rapinatori avrebbero agito con rapidità, restando sul posto solo pochi minuti.

Gli interventi

Sul luogo della rapina sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire all’identità dei responsabili. Per fortuna non si registrano feriti.

Indagini in corso

I militari dell’Arma stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e raccogliendo le testimonianze del personale e di eventuali testimoni.

L’area è stata perlustrata anche nelle ore successive all’accaduto, ma al momento gli autori della tentata rapina restano ignoti. Le indagini proseguono.