Tentata rapina a Salerno: commerciante reagisce e mette in fuga 41enne armato in via Irno

Un tentativo di rapina si è verificato nella serata di ieri in via Irno, a Salerno. Un uomo di 41 anni, con il volto parzialmente travisato da una sciarpa, ha fatto irruzione in un negozio di ortofrutta armato di coltello. L’obiettivo del malvivente era l’incasso della giornata, ma la pronta reazione del titolare ha impedito che il crimine venisse portato a compimento.

La dinamica dell’aggressione

Brandendo l’arma bianca, l’aggressore ha minacciato direttamente il proprietario dell’attività commerciale, intimandogli di consegnare il denaro contenuto nella cassa. Nonostante la situazione di estremo pericolo, la vittima è riuscita a mantenere la freddezza necessaria per resistere alla richiesta, mettendo in fuga il rapinatore senza cedere alle minacce. Immediatamente dopo lo scampato pericolo, il commerciante ha allertato il 112, fornendo i dettagli necessari per l’intervento delle forze dell’ordine.

L’arresto e il sequestro dell’arma

L’intervento dei Carabinieri della Stazione di Fratte è stato tempestivo. I militari sono riusciti a intercettare il fuggitivo in breve tempo, conducendolo presso la caserma locale per le procedure di rito. Su disposizione della Procura della Repubblica, il 41enne è stato dichiarato in stato di arresto con l’accusa di tentata rapina aggravata. Contestualmente, gli operanti hanno provveduto al sequestro del coltello.