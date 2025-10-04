Teggiano valorizza il centro storico: stanziati 1,8 milioni per il recupero dei sentieri d’accesso

La Giunta Comunale di Teggiano, presieduta dal sindaco Michele Di Candia, ha approvato il 26 settembre 2025 un importante intervento per il rilancio del centro storico: il recupero e la riqualificazione dei sentieri di accesso, per un importo complessivo di 1.800.000 euro.

Il progetto

L’opera rientra tra i progetti finanziati dalla Regione Campania nell’ambito del Piano Strategico Cultura e Turismo, inserito nell’Accordo per la Coesione (DGR n. 241/2025), con fondi previsti per il triennio 2026-2028. L’iniziativa mira a rafforzare l’attrattività turistica e a migliorare la fruibilità del centro storico di Teggiano, riconosciuto come un punto di riferimento culturale per l’intero territorio del Vallo di Diano.

Il progetto è stato anche inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027. Secondo il sindaco Di Candia, si tratta di un intervento strategico che punta non solo alla valorizzazione del patrimonio storico, ma anche alla miglior accessibilità e sicurezza di un’area centrale per la storia e l’identità locale.