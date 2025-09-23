Teggiano, tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti: intensificati i controlli, scattano le multe

Negli ultimi quindici giorni gli agenti hanno effettuato diversi interventi, riscontrando la presenza di buste e materiali lasciati in strade e aree pubbliche

Teggiano, abbandono rifiuti

Continuano con rigore le attività di controllo da parte della Polizia Municipale di Teggiano per contrastare il fenomeno dell’abbandono irregolare dei rifiuti lungo le strade del territorio comunale. Le operazioni sono dirette dal Comandante Andrea De Rosa e coordinate dal vicecomandante Eliseo Innamorato. Negli ultimi quindici giorni gli agenti hanno effettuato diversi interventi, riscontrando la presenza di buste e materiali lasciati in strade e aree pubbliche in violazione delle norme vigenti. In alcuni casi è stato possibile risalire ai responsabili, grazie alle verifiche effettuate sul contenuto dei rifiuti, e per loro sono state predisposte le relative multe.

Il commento

“L’obiettivo– sottolineano dalla Polizia Municipale- è quello di sensibilizzare i cittadini e di trasmettere un chiaro messaggio educativo: la comunità vigila e non saranno più tollerati comportamenti che danneggiano il decoro e l’ambiente”. I controlli comprendono, oltre all’abbandono irregolare dei rifiuti, anche il corretto conferimento della raccolta differenziata, sia nei contenuti che nei tempi previsti.

Il sindaco Michele Di Candia invita la cittadinanza a collaborare: “La gestione dei rifiuti riguarda tutti noi. Abbandonare sacchetti per strada significa mancare di rispetto a tutta la comunità e al bene comune. Per questo motivo chiediamo a ogni cittadino di fare la propria parte, rispettando le regole e contribuendo a mantenere pulito il nostro paese”.

L’Amministrazione comunale ribadisce che solo attraverso la collaborazione tra istituzioni e cittadini è possibile garantire un territorio decoroso, tutelare la salute pubblica e promuovere un’immagine positiva di Teggiano.

