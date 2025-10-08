Teggiano, gattini di quartiere avvelenati: «Atto criminale»

Atto di estrema crudeltà a Teggiano: diversi gattini di quartiere sono stati avvelenati. La cittadinanza chiede maggiori controlli e l'individuazione dei responsabili

A cura di Federica Pistone
Gatti avvelenati

Un grave episodio di crudeltà sugli animali è stato segnalato dalla comunità di Teggiano. Alcuni gattini di quartiere, accuditi regolarmente da una residente, sono stati trovati morti; mostrerebbero i chiari segni di un avvelenamento deliberato.

L’atto criminale e la richiesta di giustizia

La persona che ha lanciato la segnalazione ha espresso con forza il proprio dolore e sdegno, definendo l’accaduto non una tragedia, ma un “atto criminale premeditato contro esseri indifesi”. La sofferenza e la morte delle povere creature, provocate da un veleno, hanno sollevato un’ondata di indignazione tra i residenti.

L’avvelenamento di animali è un reato punito dalla legge. Per questo motivo, la cittadina ha sollecitato il Comune di Teggiano, chiedendo alle autorità di prendere coscienza della grave situazione e di intensificare i controlli e la vigilanza nel quartiere per prevenire ulteriori episodi.

Appello alla collaborazione per individuare i responsabili

Per il gesto, di inaudita violenza, è stata richiesta un’azione congiunta per fermare questa “barbarie”. La donna ha sottolineato come la collaborazione di tutti sia cruciale “per fermare questa barbarie e individuare i responsabili”.

Alle autorità è stato rivolto un appello a indagare per frenare questo fenomeno.

