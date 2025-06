Teggiano, Cono Cimino si aggiudica il premio al concorso “Città di Muro Lucano”

Cono Cimino, poeta di Teggiano e ufficiale in pensione dell’Arma dei Carabinieri, ha conquistato il primo premio nella sezione “B” – dedicata alla poesia in dialetto e vernacolo – del 17° Concorso Letterario Internazionale “Città di Muro Lucano – San Gerardo Majella”.

Il prestigioso riconoscimento

Il riconoscimento gli è stato attribuito per la poesia “La Zappa”, scritta in dialetto teggianese e tratta dalla sua raccolta “Sìmu chjìni ri vacandària”. L’opera si è distinta tra ben 123 componimenti provenienti da tutta Italia, confermando la qualità e la forza espressiva del dialetto come strumento poetico.

La cerimonia

La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 7 giugno, alla presenza di autori, critici e appassionati di letteratura dialettale. Cono Cimino, da tempo attivo nella valorizzazione della cultura locale attraverso la poesia, ha ricevuto l’applauso unanime della giuria e del pubblico. Un importante riconoscimento non solo per l’autore, ma anche per l’intero territorio teggianese, che attraverso la sua voce continua a tenere viva la memoria, la lingua e le tradizioni popolari.