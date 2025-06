Questa mattina, a Teggiano, sulla SP263, in via Valle Cupa, un’automobile per cause in corso di accertamento si è ribaltata finendo rovinosamente in un terreno.

La dinamica

Tanta paura per il conducente, un 55enne di Buonabitacolo, che ha riportato diversi traumi. Sembra che le sue condizioni non destino particolare preoccupazione.

Gli interventi

Sul posto per i rilievi e gli accertamenti del caso la Polizia Municipale, con il vice comandante, Eliseo Innamorato.