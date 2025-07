Teggiano, “Alla Tavola della Principessa Costanza”: gli spettacoli cuore pulsante della 30esima edizione

Teggiano si prepara ad accogliere l’11, 12 e 13 agosto la 30ª edizione di “Alla Tavola della Principessa Costanza”, la grande festa medievale organizzata dalla Pro Loco Teggiano, che ogni anno richiama decine di migliaia di visitatori nel cuore del Vallo di Diano.

Tra i tanti elementi che rendono unica la manifestazione, gli spettacoli itineranti ne rappresentano da sempre il fulcro e una delle principali attrazioni. Anche quest’anno la loro importanza sarà fondamentale: “Questi gruppi di artisti straordinari, provenienti da tutta Italia -sottolinea il Presidente della Pro Loco Teggiano Biagio Matera- saranno prima protagonisti del Corteo Storico e delle esibizioni in onore degli sposi Costanza da Montefeltro e Antonello Sanseverino, e poi degli apprezzatissimi spettacoli itineranti nelle piazze e nelle strade di Teggiano, fino a notte fonda. Sono una delle forze principali della manifestazione”.

Il programma

Gruppi di musiche e danze medievali (Bardi Sathor, Saltafossum, Compagnia del Saltarello); combattimenti e ricostruzioni di accampamenti medievali con didattica (White Company); equilibrismo, acrobazie aeree e mangiafuoco (Giullari del Carretto); danza aerea, trampoli, giochi di fuoco, contorsionismo e giocoleria in generale (Compagnia del Circo Crusco).

E ancora lo sparo dei Pistonieri, l’accompagnamento dei Musici, le coreografie e le evoluzioni sincrone dei Pistonieri Santa Maria del Rovo, il cantautorato medievale del menestrello Cantagallo, i suoni particolarissimi e ritmati degli ineguagliabili Tamburini di Assisi. Non mancheranno di incantare i presenti l’affascinante Giullarjocoso, giullare toscano, poliedrico, colto con le sue artistiche follie, e la Dama della Luna, danzatrice, equilibrista, attrice, elegante interprete dell’arte del movimento. A fare gli onori di casa ci saranno, ovviamente, le due affascinanti realtà storiche e culturali nate nel cuore del Vallo di Diano ed orgoglio della Pro Loco Teggiano: gli Sbandieratori e Musici dello Stato di Diano e le Tamburine dello Stato di Diano.

Una manifestazione in sinergia

Tutto questo è possibile grazie al contributo decisivo di due grandi artisti di fama nazionale, Monica Vescovi e Marzio Faleri, che da anni collaborano con la Pro Loco Teggiano: “Abbiamo avuto la fortuna di incontrare queste due figure straordinarie -conferma il presidente Matera- che hanno dato lustro alla nostra manifestazione. Monica Vescovi e Marzio Faleri non solo partecipano da anni in qualità di eccezionali artisti, con il nome d’arte di Dama della Luna e Giullarjocoso, ma a loro è stato affidato anche il compito di selezionare gli artisti e coordinare gli spettacoli. Anche quest’anno quindi saranno in prima fila, offrendo il loro indispensabile apporto: una cabina di regia degli spettacoli e degli artisti che coinvolge l’intera organizzazione, dalla struttura del Corteo Storico alle esigenze delle piazze”.

La 30ªedizione de “Alla Tavola della Principessa Costanza” si caratterizzerà in modo particolare per l’incontro di storia e futuro. “Da un lato -assicura Biagio Matera- daremo continuità alla tradizione della nostra manifestazione, dall’altro abbiamo in serbo le innovazioni che ogni turista e visitatore si aspetta, e quindi le novità non mancheranno. Ma siamo ormai prossimi alla vigilia, e l’invito è più che mai valido: vi aspettiamo numerosi l’11, 12 e 13 agosto a Teggiano, per la 30ª edizione de Alla Tavola della Principessa Costanza”.